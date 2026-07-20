Hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden iş adamı son yolculuğuna uğurlandı
20.07.2026 20:16  Güncelleme: 20:34
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Zonguldak'ta vefat eden tanınmış iş insanı Ali Külünk, Uzun Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kırat Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine vali, milletvekilleri, belediye başkanı ve vatandaşlar katıldı.

Zonguldak'ta vefat eden tanınmış iş insanlarından Ali Külünk son yolculuğuna uğurlandı.

Ali Külünk'ün cenazesi, Uzun Mehmet Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Kırat Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, eski AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Külünk ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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