6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler Karadeniz Ereğli'de Anıldı

(ZONGULDAK) - 6 Şubat 2023 tarihinde merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Toplam 11 il, 124 ilçe, 6 bin 929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan, 53 bin 537 kişinin yaşamını yitirdiği, 107 bin 213 kişinin yaralandığı ve 14 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği depremlerin yıl dönümünde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen programda dualar edildi.

Programa, Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ve eşi Kadın Gücü Kooperatifi Başkanı Neriman Posbıyık, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emrah Dinar, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Oğuz Subaşı, CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, CHP Ereğli İlçe Başkanı Zerrin Yılmaz Erdoğan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek, Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Seçkin Turhan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma programı devam etti.

Konuşmaların ardından deprem sonrası Karadeniz Ereğli halkının yardımlarını bölgeye ulaştıran kişi ve kuruluşlara teşekkür belgeleri verildi. Belgeler Erbirlik Karayolu Yük Taşıma Kooperatifi Başkanı Seçkin Turhan ile Nurullah Özdemir, Yılmaz Cömert, Hakan Ulu, Ömer Demir, Abdullah Danışmaz, Ahmet Korkmaz, Yılmaz Kardeşler, Sedat Sarcan, Yunus Korkmaz, Erol Yılmaz, Fırat Kezgin, Tolga Uzunçakmak ve Ufuk Kızıl'a takdim edildi.

Anma programı kapsamında Karadeniz Ereğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan fotoğraf sergisi açıldı ve hayatını kaybedenler için anıt önüne karanfiller bırakıldı.

Programın ardından Belen Şehir Mezarlığı'na gidilerek depremde hayatını kaybedenler kabirleri başında anıldı. Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesinde yaşamını yitiren ve Karadeniz Ereğli Belen Mahallesi Şehir Mezarlığı'na defnedilen Volkan Selçuk, Sevda Selçuk ile çocukları Derin, Beren Su ve Hüseyin Mehmet Selçuk'un mezarlarına karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu.

"Allah depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin"

Törenin ardından Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, depremin Türkiye'yi derinden etkilediğini belirterek Karadeniz Ereğli'de deprem sonrası büyük bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi. Röportaj sırasında Başkan Posbıyık'ın gözlerinin dolduğu ve sesinin zaman zaman titrediği gözlendi.

Posbıyık, şunları kaydetti:

"Bugün büyük depremin yıl dönümü etkinliğini gerçekleştirdik. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem canımızı yaktı. Karadeniz Ereğli olarak biz de sanki oradaymışız gibi çalışmalarımıza devam ettik. 20'nin üzerinde köy ve mahalleden gelen vatandaşlarımızın hazırladıkları gıda, soba, tüp ve aydınlatma araçları gibi her türlü ihtiyacı tırlarla gönderdik. Tır sahipleri araçlarını ücretsiz vererek yardıma katıldılar. Büyük bir koordinasyon kurulu kurduk, o günleri atlattık."

Dün gece saat 03.30'da CHP İlçe Başkanlığı ve vatandaşlarımızla birlikte anıt önünde bir araya gelerek 'unutmayacağız' dedik ve hayatını kaybedenleri andık. Deprem döneminde araçlarını teslim ederek destek veren tır sahiplerine teşekkür belgeleri verdik. Ereğli Belediyesi İtfaiyesi ve ERİDAK ekiplerinin Kahramanmaraş'ta yaptığı çalışmaları içeren fotoğraf sergisini açtık.

Allah depremde vefat eden tüm vatandaşlarımıza rahmet eylesin, yaralılarımıza sağlık versin."

Çavdarlı Mahallesi'nde depremde eşini kaybeden ve çocuğuyla yaşamını sürdüren Adem Bey'i ziyaret ettiklerini belirten Posbıyık, "Mahallelinin desteğiyle açtığı iş yerinde çalışarak evini geçindiren Adem Bey'in azmi hepimize örnek oluyor. Türk milletinin dayanışma ruhu o günlerde bir kez daha ortaya çıktı. Belediyemiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor. Bir kez daha başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.