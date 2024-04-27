Zonguldak'ta Kalaycı Ustası Teknolojiye Rağmen Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kalaycı Ustası Teknolojiye Rağmen Mesleğini Sürdürüyor

Zonguldak\'ta Kalaycı Ustası Teknolojiye Rağmen Mesleğini Sürdürüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 68 yaşındaki Hüseyin Macit Çekeneci, teknolojiye rağmen kalaycılık mesleğini sürdürüyor. İlçede kalaycılık mesleğini yapan esnaf sayısı son iki ustayla sınırlı kalmış durumda. Çekeneci, mesleğin azalmasından endişe duyduğunu belirterek, bu güzel mesleğin devam etmesi için çırak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

27.04.2024 09:29
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kalaycı ustası Hüseyin Macit Çekeneci, mesleğini teknolojiye rağmen sürdürüyor.

Devrek tarihini yansıtan ve bakır, kap-kacak, ibrik, tas, tabak, kazan gibi bakır mutfak eşyalarını kullanırken insanı zehirlememesi için yapılan kalay işlemini 68 yaşındaki Hüseyin Macit Çekeneci sürdürüyor. İlçede kalaycılık mesleğini seyyar ve yerleşik olarak yapan esnaf sayısı 1960'larda 23 iken şimdilerde son iki ustayla sürdürülüyor. 68 yaşındaki Hüseyin Macit Çekeneci 48 yıldır bu mesleği yaparak zamana direnen son iki ustadan birisi oldu. Kalaycı ustası Çekeneci; geçmiş zamanda Devrek'te sayılarının seyyar ve dükkan olmak üzere 23 olduğunu, kalaycıların olduğu sokağa girildiğinde çekiş seslerinden geçilmediğini hatırlattı.

"Bizden sonra devam ettirecek çırak yok"

Babasından devraldığı işyerinde 85 yıldır mesleğin yaşatılmaya çalışıldığını ifade Çekeneci, "Ben bu mesleği 1973 yılında 17 yaşımda liseden ayrıldıktan sonra babamın yanında başladığım zamandan beri yapıyorum. Askerden sonra da bu mesleği bırakmayarak devam ettim. Bu sokakta 12 belki de daha fazla kalaycı dükkanı vardı. Sokağa girdiğiniz zaman alışkın değilseniz çekiç seslerinden duramazdınız. İnsanların zamanla bakır mutfak eşyası kullanmayı bırakmasıyla birlikte sokağı inleten çekiç sesleri de zamanla azaldı. Şimdi bu mesleği yapan iki kişi kaldık. Bizlerde bırakırsak bu meslek ölmüş olacak. Bu meslek çok güzel bir meslek bu bakırlarda pişen yemeğin tadını hiçbir alüminyum, çelik vermez. Bir kalaycı ustası en az 7-8 defa kalay atacağı ürünü elden geçirir. Kalay için gelen bir bakır önce kostik asit daha sonra tuz ruhu ile sürtme işini yaparak parlatıp dogrultarak kalaya hazır hale getirip meslegi devam ettirmekteyiz. Bizler artık bu mesleğin son dönemlerindeyiz bizlerde bıraktıktan sonra bir çırak yok. Artık bu meslek Türkiye'de azalıyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Kalaycı Ustası Teknolojiye Rağmen Mesleğini Sürdürüyor - Son Dakika

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