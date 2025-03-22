Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
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Zonguldak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Zonguldak\'ta Kan Bağışı Kampanyası

Zonguldak'ta gazetecilerin düzenlediği kan bağışı kampanyası, yoğun katılımla farkındalık yarattı.

22.03.2025 18:04
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Zonguldak'ta gazetecilerin kan bağışı kampanyası, geniş katılımla gerçekleşti.

TOKİ Basın Sitesi'nde düzenlenen kampanya, kan stoklarının düştüğü Ramazan ayında farkındalık oluşturmayı amaçladı. Mahalle sakinlerinden sivil toplum kuruluşlarına kadar birçok kesimin destek verdiği etkinlikte, "Bir ünite kan, üç can kurtarır" mesajı verildi.

ZGC tarafından organize edilen kan bağış kampanyasına çevre mahalleler de büyük ilgi gösterdi. Bahçelievler, Kozlu Taşbaca ve Kozlu Güney Mahallesi sakinleri, kampanyaya yoğun katılım sağladı. Kan bağışı kampanyasına, Kozlu Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, Kozlu Güney Mahallesi Muhtarı Levent Karadağ, Kozlu Romanlar Derneği Başkanı Şengül Barut ve mahalle sakinlerinin yanı sıra, cami din görevlileri de destek verdi.

Türk Kızılayı yetkilileri, Ramazan ayında kan bağışının azaldığına dikkat çekerek, düzenlenen kampanyaların hayati önem taşıdığını vurguladı. Kızılay Kan Merkezi Koordinatörü Kubilay Şahin, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kan, acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Ramazan ayında kan bağışları ciddi oranda azalıyor. Oysa hastalar, ameliyat bekleyenler ve kana ihtiyacı olan herkes için stoklarımızın dolu olması gerekiyor. Bu yüzden mahallelerde düzenlediğimiz etkinliklerde vatandaşlarımızın desteği büyük önem taşıyor. Bugün burada gösterilen duyarlılık için ZGC Başkanı Derya Akbıyık'a, mahalle muhtarlarımıza ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyoruz."

Kampanyaya öncülük eden Kozlu Taşbaca Mahalle Muhtarı Kibar Arıkan, kan bağışının önemine vurgu yaptı. ZGC Başkanı Derya Akbıyık ise her yıl düzenlenen bu kampanyanın önemine değinerek, "Her yıl Ramazan ayında geleneksel kan bağışı kampanyamızı düzenliyoruz. Bu yıl da basın sitesinde gerçekleştirdik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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