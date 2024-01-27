Zonguldak\'ta Lavuar Alanında Çalışmalar Devam Ediyor

Zonguldak'ta Lavuar Alanında soğuk havaya rağmen çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şehrin merakla beklediği Lavuar Alanı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını duyurmuştu.
Aralıklısız devam eden çalışmalarda zeminin güçlendirmesi çerçevesinde fore kazıklarının yerleştirildiği öğrenildi.
10 yakın vinç ve ekskavatörün çalıştığı Lavuar alayında çalışmaların 7 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Lavuar Alan'ı projesinin hayata geçmesiyle birlikte çocuk parkları, yeşil alanlarla birlikte şehrin nefes alacağı bir nokta haline gelecek. - ZONGULDAK
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