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Zonguldak'ta Lavuar Alanında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Lavuar Alanında Çalışmalar Devam Ediyor

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'ın başlattığı Lavuar Alanı projesi kapsamında yapılan çalışmalarda zemin güçlendirme işlemleri gerçekleştiriliyor. 10 vinç ve ekskavatörün çalıştığı alanda, 7 ay içerisinde tamamlanması planlanan proje ile şehirde çocuk parkları ve yeşil alanlar oluşturulacak.

Zonguldak\'ta Lavuar Alanında Çalışmalar Devam Ediyor
27.01.2024 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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Zonguldak'ta Lavuar Alanında soğuk havaya rağmen çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, şehrin merakla beklediği Lavuar Alanı projesinin hayata geçirilmesi için çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Aralıklısız devam eden çalışmalarda zeminin güçlendirmesi çerçevesinde fore kazıklarının yerleştirildiği öğrenildi.

10 yakın vinç ve ekskavatörün çalıştığı Lavuar alayında çalışmaların 7 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Lavuar Alan'ı projesinin hayata geçmesiyle birlikte çocuk parkları, yeşil alanlarla birlikte şehrin nefes alacağı bir nokta haline gelecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Lavuar Alanında Çalışmalar Devam Ediyor - Son Dakika
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