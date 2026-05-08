Zonguldak'ta Maden Tatbikatı Gerçekleştirildi
08.05.2026 20:33
Zonguldak'ta düzenlenen deprem tatbikatında maden işçileri başarılı bir tahliye gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta maden ocağında düzenlenen tatbikat gerçeğini aratmadı. İşçiler arasında farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan tatbikatta, maden işçileri yaşanabilecek bir deprem anında maden ocağından en hızlı şekilde tahliye olmayı başardı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde her yıl kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında tatbikat gerçekleştirildi. Yerin 320 metre altında düzenlenen deprem tatbikatında maden işçileri de yer aldı. Sabah 05.00 sıralarında başlayan tatbikatta, çalışma alanlarında kömür kazan madencileri için sirenler çalmaya başladı. Depremle birlikte yangının da başlamasıyla birlikte sirenler çalmaya başladı. İkazları duyan işçiler işçiler, mühendis ve amirleriyle tahliyeleri gerçekleştirdi.

Madenciler, oksijenli ferdi kurtarıcı (OFK) olarak adlandırılan gaz maskelerini de takarak yerin metrelerce altından yukarıya çıktı. İhbar üzerine maden ocağına tahlisiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Tatbikat son madencinin de tahliye edilip senaryo gereği tedavi altına alınmasının ardından başarıyla sonuçlandı.

Müessese Müdürü Ümit Değirmenci, "Her 6 ayda gerçekleştirdiğimiz tatbikatlardan birisini başarıyla tamamladık. Bu tatbikatımızı gece vardiyasında gerçekleştirdik. İSG Haftasında hem sizleri iş güvenliği alanında daha duyarlı olmaya yönlendirmek, hem de her türlü olumsuzluğa karşı bizler ve sizlerin hazır olmasını sağlamak birinci önceliğimizdir" dedi.

"'Bir şey olmaz' mantığı ölüme götürür'"

Madenciliğin hata kabul etmediğine dikkat çeken Değirmenci, "Yaptığımız iş madencilik. Her an her dakika hazır olmalıyız. Riski yüksek bir meslek hayatımız var. Bu tatbikatımızı deprem üzerine kurduk. Senaryo gereği yapmamız gereken ne varsa eksiksiz olarak yapıldı ve bir sorun yaşamadık. Nelere dikkat etmeniz gerektiğini belirli aralıklarla sizlere hatırlatıyoruz. İş güvenliği birinci önceliğimiz ve sizlere her zaman bunu söylüyoruz. 'Bir şey olmaz' mantığı bu sektörde bizleri ölüme götürür. 'Her an her şey olabilir' diye düşünüp yanımızdaki arkadaşın koruyup kollamak zorundayız. Çalıştığınız yerleri iş güvenliğine uygun bırakın. Sizden sonra orada bir arkadaşınızın, köylünüzün, komşunuzun çalışacağını unutmayın. İşinizi yarım bırakmamaya çalışın. Kullandığınız malzemenin, yaptığınız işin tam olduğuna kanaat getirin ki sizden sonra gelen ve orada çalışan arkadaşınızın hayatına sebep olmayın" ifadelerini kullandı.

Madencilere teşekkür eden İşletme Müdürü Melih Özer de, "Bu süreçlerde bizler sizin OFK maske kullanımı alışkanlığınızı artırmak ve maskelerimizin önemine dikkat çekmek istedik. Başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik. Tatbikata gösterdiğiniz ehemmiyet için sizlere teşekkür ediyorum" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

