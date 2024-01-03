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Zonguldak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için Vatandaşlar Bilgilendirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için Vatandaşlar Bilgilendirildi

Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesinde vatandaşları bilgilendirdi. Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 04 Ocak 2024 Perşembe günü askıya çıkartılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Vatandaşlar, 18 yaşını doldurmuşlarsa listelerde isimlerini kontrol etmeli ve gerekli güncellemeleri yapmalıdır. Listelerde ismi bulunmayan veya adres değişikliği yapmış vatandaşlar, ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmalıdır. Öğrenciler ve yurtta kalan vatandaşlar ise oy kullanmak için öğrenim gördükleri okul veya yurt müdürlüklerinden belge alarak başvuruda bulunabilirler.

Zonguldak\'ta Mahalli İdareler Genel Seçimi için Vatandaşlar Bilgilendirildi
03.01.2024 - 12:56,
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Zonguldak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle vatandaşları bilgilendirdi.

Kurulun duyurusuna göre, Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 04 Ocak 2024 Perşembe günü askıya çıkartılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü askıdan indirilecek. Bu süreçte, 18 yaşını dolduran vatandaşların listelerde isimlerini kontrol etmeleri ve gerekli güncellemeleri yapmaları gerekiyor. Listelerde ismi bulunmayan veya adres değişikliği yapmış vatandaşların, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 19/12/2023 tarihli kararına istinaden gerekli belgelerle ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları istendi.

Öğrenciler ve yurtta kalan vatandaşlar da, oy kullanmak istedikleri ilçede oy kullanabilmek için öğrenim gördükleri okul veya yurt müdürlüklerinden alacakları belgelerle başvurabilecekler. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Behice Dizdar tarafından yapılan açıklamada, tüm ilgililere bu bilgilerin duyurulduğu ve gerekli işlemlerin yapılması gerektiği ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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