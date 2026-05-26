Zonguldak'ta Mezarlık Ziyareti Yoğunlaştı - Son Dakika
26.05.2026 14:02
Kurban Bayramı arefesinde Zonguldak Asri Mezarlığı'na akın eden vatandaşlar, kabirleri ziyaret etti.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı arefesinde vatandaşlar yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için Asri Mezarlık'a akın etti.

Kurban Bayramı öncesinde arefe gününü kabir ziyaretiyle geçirmek isteyen vatandaşlar, Zonguldak Asri Mezarlığı'nda yoğunluk oluşturdu. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, kabirlerin çevresinde temizlik yaparak çeşmelerden taşıdıkları sularla çiçekleri suladı ve yeni çiçekler ekti.

Mezarlık ziyaretinde bulunan Cenab Ünal ve Ayşe Ünal da yakınlarının kabirleri başında dua edip temizlik yaptı. Cenab Ünal, vefat eden yakınlarını ziyaret ederek dua okuduklarını ve kabirlerin bakımını yaptıklarını belirtti.

Ayşe Ünal ise, geçmiş yıllarda mezarlıkta gün boyu Kur'an-ı Kerim yayını yapıldığını ancak bu yıl söz konusu yayının yapılmadığını belirterek duruma sitem etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Arefe günü, Zonguldak, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

