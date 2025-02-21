Zonguldak'ta Motokuryelere Trafik Yasağı

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Zonguldak Valiliği, olumsuz kar sebebiyle hava şartlarının etkisini sürdürmesi nedeniyle trafik güvenliğini sağlamak ve riskleri önlemek amacıyla yeni bir karar aldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, hava şartlarının yol açabileceği tehlikeler göz önünde bulundurularak motokuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı. Kararın, sürücü ve yayaların güvenliği için alındığı belirtilirken, vatandaşların da dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi. - ZONGULDAK