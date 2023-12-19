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Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi - Son Dakika
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Zonguldak'ta okul servis araçları denetlendi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, okullarda ve okul güzergahlarında paydaş kurumlarla birlikte okul servis araçları denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda şoförlere bilgilendirmeler yapıldı ve eğitim öğretim dönemi boyunca denetim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Zonguldak\'ta okul servis araçları denetlendi
19.12.2023 - 21:52,  Güncelleme: 21:53
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Zonguldak'ta jandarma timlerince okul servis araçları denetlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; okullarda ve okul güzergahlarında paydaş kurumlarla müşterek olarak okul servis araçları denetimleri yapıldı. Denetim sonunda okul servis aracı şoförlerine bilgilendirmeler yapıldı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince eğitim öğretim dönemi boyunca denetim faaliyetlerine devam edileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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