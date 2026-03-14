Zonguldak\'ta Plaka Üretim Mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından Nisan ayına ertelenerek uzatılan app plaka kullanan sürücülere ceza uygulaması üzerine Zonguldak Şoförler Odası'nda yoğun plaka mesaisi yapılıyor.

Oda Başkanı Tunay Keskin yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:

"Hafta başında başlamış olduğumuz bin adet plaka basımı çalışmamız üç gün içerisinde gece ve gündüz demeden çalışarak stokumuz bitirdik. Federasyonumuzda da üretim yetişmeyince de tüm Türkiye mağdur oldu. Özel girişimlerimiz nedeniyle bin plaka daha talep ettik ve bugün itibariyle elimize ulaştı ve tekrar çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. Amacımız Zonguldak'ımızı mağdur etmemek bu nedenle federasyonumuza buradan sonsuz teşekkür etmek istiyorum."

Keskin, seçimler öncesinde şoför esnafına verdiği sözlerden birini de tuttuklarını sözlerine ekledi. Keskin, "Arkadaşlarımıza vermiş olduğunuz sözlerden biride çekici sorununu halledeceğiz demiştik. Bu sözümüzü de tutarak göreve geldiğimiz günden bu tarafa günde 2-3 araç çekerek şoför esnafı arkadaşlarımıza bu hizmeti de ücretsiz olarak yapıyoruz ve bugüne kadar yaklaşık otuzun üstünde araç çekerek hizmetlerimizi aralıksız olarak devam ettiriyoruz" dedi. - ZONGULDAK