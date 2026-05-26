Zonguldak\'ta protokol bayramlaştı

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programı, geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ev sahipliği yaptı.

Bayramlaşma törenine Zonguldak milletvekilleri Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve Eylem Ertuğ Ertuğrul'un yanı sıra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, emniyet ve askeri teşkilat mensupları, gazilerimiz, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda katılımcılarla tek tek bayramlaşan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı'nın toplumsal dayanışma, kardeşlik ve paylaşma duygularını güçlendiren önemli günlerden biri olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere tüm Zonguldaklıların bayramını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı'nın huzur, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti.

Bayram süresince vatandaşlara trafik kurallarına uyulması yönünde de çağrıda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, özellikle bayram yolculuklarında dikkatli olunmasının önemine vurgu yaparak, "Trafikte alacağımız küçük tedbirler büyük acıların önüne geçer. Kurallara uymak önce kendimizden başlar. Bayram sevincimizin hüzne dönüşmemesi için herkesin daha duyarlı olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK