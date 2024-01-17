16:30 •
"Bayan Bacak" lakaplı Yeşilçam sanatçısı Serpil Örümcer, faturalarını ödeyebilmek için eski fotoğraflarını satıyor•
Zonguldak'ta trafik ekipleri gelişigüzel parklara geçit vermedi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri gelişigüzel parklara geçit vermedi. Ekipler, bugün sabah saatlerinde ekip aracıyla cadde de devriye atarak parklar yapan araçları uyardı. Ekipler uyarılara aldırıp etmeyen araçları ise fotoğrafları çekilerek cezai işlem uygulandı. - ZONGULDAK
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