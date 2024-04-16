Zonguldak'ta unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleği sürüyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleği sürüyor

Zonguldak\'ta unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleği sürüyor

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Keskin çifti, gelişen teknolojiye rağmen demircilik mesleğini sürdürüyor. Her gün ateş başında demir döverek ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayan çift, gençlere taş çıkartıyor. Geçen yıl yaşadıkları sel felaketi sebebiyle işyeri zarar gören çift, borç alarak işyerini yeniden açtı.

16.04.2024 10:46
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Keskin çifti unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini sürdüren gelişen teknolojiye rağmen sürdürüyor.

Leyla (60) ve eşi Erol Keskin (58) babadan öğrendikleri demircilik mesleğini yıllardır sürdürüyor. Her gün ateş başında demir döverek ürettikleri balta, kürek, orak ve bahçe çapası ürünleri pazarda satarak geçimlerini sağlayan çift teknolojinin gelişmesiyle unutulmaya yüz tutmuş olan demircilik mesleğinde gençlere taş çıkartıyor.

Uzun yıllar ateş başında demir dövdüğünü anlatan Leyla Keskin, "Küçük yaşta bu mesleğe başladım. Sonra eşimle devam ettim. Balta, bahçe çapası üreterek geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

"Sel felaketi nedeniyle bir yıl ihtiyaçlarımızı karşılayamadık"

Baba mesleğini sürdürdüğünü aktaran Erol Keskin, geçen yıl yaşadıkları sel felaketi sebebiyle işyerinin zarar gördüğünü anlattı.

Borç ile işyerini yeniden açtıklarını belirten Keskin, "Baba mesleğini devam ettiriyoruz. El emeği göz nuru ürünleri yapıp köylümüzün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kazma, kürek üreterek geçimimizi sağlıyoruz. Tarım işindeki alet edevatları yapabiliyoruz. Bir sene önce sel felaketi yaşadık. Felaketten dolayı çalışamadık. İşyerinde temizliğimizi yaptık. Az çok çalışmaya başladık. Bir sene ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. İşyerimizdeki araç gereçlerimiz, ekipmanlarımız gitti. Borç yaparak yeni ekipmanlar aldık. Eşimle beraber çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak'ta unutulmaya yüz tutmuş demircilik mesleği sürüyor - Son Dakika

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