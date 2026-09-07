Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda il genelindeki güvenlik durumu değerlendirilirken, kamu düzeni için yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler ele alındı.
Zonguldak'ta Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında "Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen katıldı. Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik durumu ele alınırken, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.
Kaynak: İHA
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