Zonguldak'ta Yabancı Nüfus Azalırken Kadın Nüfusu Artıyor - Son Dakika
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Zonguldak'ta Yabancı Nüfus Azalırken Kadın Nüfusu Artıyor

Zonguldak\'ta Yabancı Nüfus Azalırken Kadın Nüfusu Artıyor

Zonguldak'ta ikamet eden yabancı nüfusun sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre küçük bir düşüş gösterdi. İl genelinde 2022 yılında 4 bin 821 olan yabancı nüfus, 2023 yılında 4 bin 789'a geriledi. Yabancı erkek nüfusu ise 2022 yılında 2 bin 751 iken, 2023 yılında 2 bin 625'e düştü. Kadın nüfusu ise 2022'de 2 bin 70 olan sayısını 2023 yılında 2 bin 164'e çıkartarak küçük bir artış gösterdi. Bu veriler, Zonguldak'taki toplam yabancı nüfusun azalmasına rağmen, kadın nüfusunun hafifçe arttığını gösteriyor.

13.02.2024 09:54
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Zonguldak'ta ikamet eden yabancı nüfusun sayısında 2023 yılında, bir önceki yıla göre küçük oranda bir düşüş gözlemlendi. İl genelinde 2022 yılında 4 bin 821 olan yabancı nüfus, 2023 yılında 4 bin 789'a geriledi.

İldeki yabancı erkek nüfusu 2022 yılında 2 bin 751 iken, 2023 yılında bu sayı 2 bin 625'e düştü. Kadın nüfusu ise, 2022'de 2 bin 70 olan sayısını 2023 yılında 2 bin 164'e çıkartarak küçük bir artış gösterdi. Veriler, Zonguldak'taki toplam yabancı nüfusun azalmasına rağmen, kadın nüfusunun küçük oranda arttığını gösteriyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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