Zonguldak\'ta Yabancı Nüfus Azalırken Kadın Nüfusu Artıyor

Yerel

Zonguldak'ta ikamet eden yabancı nüfusun sayısında 2023 yılında, bir önceki yıla göre küçük oranda bir düşüş gözlemlendi. İl genelinde 2022 yılında 4 bin 821 olan yabancı nüfus, 2023 yılında 4 bin 789'a geriledi.

İldeki yabancı erkek nüfusu 2022 yılında 2 bin 751 iken, 2023 yılında bu sayı 2 bin 625'e düştü. Kadın nüfusu ise, 2022'de 2 bin 70 olan sayısını 2023 yılında 2 bin 164'e çıkartarak küçük bir artış gösterdi. Veriler, Zonguldak'taki toplam yabancı nüfusun azalmasına rağmen, kadın nüfusunun küçük oranda arttığını gösteriyor. - ZONGULDAK