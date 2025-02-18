Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi

Zonguldak\'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi

AFAD, Zonguldak Tersane Sitesi'nde yangın tatbikatı yaparak site sakinlerini bilgilendirdi.

18.02.2025 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Zonguldak Tersane Sitesi'nde yangın tatbikatı düzenledi. Site sakinlerine önce teorik bilgi verilirken, ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

AFAD yetkilisi Murat Duysak ve İbrahim Kırnapcı tarafından yapılan bilgilendirme sunumunda, yangın anında alınması gereken önlemler, yangının çıkış sebepleri, sınıflandırılması ve yangın söndürme yöntemleri anlatıldı. Eğitimde özellikle mutfak ocaklarında ve elektrikli aletlerde meydana gelebilecek yangınlara nasıl müdahale edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

Tatbikat kapsamında, Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri gözetiminde açık alanda kontrollü olarak yakılan ateş, yangın tüpü kullanılarak söndürüldü. Gerçeğini aratmayan tatbikat, site sakinleri tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Yeşil Mahallesi'nde bulunan 96 daireli Tersane Sitesi'nde düzenlenen eğitim programı hakkında konuşan Site Yöneticisi Osman Zinnur Karabak, "Bu eğitim programıyla site sakinlerimizin bilgilerini artırıyoruz. Bir yangın durumunda en kısa sürede yapılması gerekenleri öğrenerek etkin müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Önceliğimiz, site sakinlerimizin can güvenliğini sağlamak. Tatbikatta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Yangın tatbikatı, site sakinlerinin afetlere karşı bilinçlenmesine katkı sağlarken, yangınlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, Sağlık, Yerel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:30:59. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Yangın Tatbikatı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.