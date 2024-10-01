Zonguldak\'ta \'Yer Altından Yer Üstüne\' Projesinin Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

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Zonguldak'ta Yer Altından Yer Üstüne, Geçmişten Günümüze Zonguldak doğa eğitimi projesinin kapanış töreni gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 kapsamında Zonguldak Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından yürütülen "Yer Altından Yer Üstüne, Geçmişten Günümüze Zonguldak" isimli doğa eğitimi projesi kapanış töreni Engelsiz Yaşam Merkezinde yapıldı.

Projenin kapanış törenine; Vali Yardımcısı Hasan Göç, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yücel Namal, Amele Birliği Başkanı Veli Köktürk, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Abdullah Turan ve Cemile Gül katıldılar. - ZONGULDAK