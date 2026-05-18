Miting ve açılışların unutulmaz ismi Seyfi Usta\'nın heykeli açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yıllarca miting, düğün, şenlik ve toplumsal etkinliklerin aranan ismi olan zurna sanatçısı Seyfullah Çetin'in heykeli açıldı.

1972 yılında Iğdır'dan Çaycuma'ya gelerek burada yaşam kuran ve "Seyfi Usta" adıyla tanınan sanatçı, 18 Mart 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti. Çaycuma Belediyesi tarafından, Seyfi Usta'nın yaşadığı eve yakın bir noktada hizmete açılan Halk Lokantası'nın önüne yaptırılan heykelin açılışı bugün gerçekleştirildi.

Çaycuma'nın kültürel yaşamına uzun yıllar renk katan Seyfi Usta; düğünlerden festivallere, 1 Mayıs kutlamalarından çeşitli toplumsal etkinliklere kadar birçok organizasyonda zurnasıyla yer aldı. Çaycuma,'nın hafızasında önemli bir yer edinen sanatçı, mütevazı kişiliği ve emek mücadelesine verdiği destekle de tanındı.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, yaptığı açıklamada Seyfi Usta'nın Çaycuma için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Seyfi Usta'nın hatırası Çaycuma'da yaşamaya devam ediyor" dedi.

Akyol, Bülent Kantarcı'nın 29 Mart 2024 tarihinde Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği'ni ziyaretinde, Seyfi Usta'nın isminin yaşatılması yönündeki taleplerini ilettiklerini ifade etti.

Çaycuma Belediyesi tarafından yaptırılan heykelin, Seyfi Usta'nın kent yaşamındaki izini ve halk nezdindeki değerini gelecek kuşaklara taşıyacağı belirtildi. - ZONGULDAK