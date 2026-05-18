Zonguldak'ta grizu faciasının 16. yılı: 30 madenci anıldı

18.05.2026 14:36
Zonguldak TTK Karadon'da 17 Mayıs 2010'da 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu faciasının 16. yılında anma töreni düzenlendi. Sendika başkanı, taşeronlaşmanın acılarını vurgulayarak iş sağlığı ve güvenliğinin öncelik olması gerektiğini belirtti.

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi'nde 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi, facianın 16'ncı yılında törenle anıldı.

Anma programı bu sabah gündüz vardiyası öncesinde facianın yaşandığı Karadon Yenikuyu önünde gerçekleştirildi. Duygusal anların yaşandığı törene, TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, GMİS Genel Sekreteri Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, TTK Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Uncu, TTK Karadon Müessesesi Müdürü Recep Ayyıldız, Kilimli İşletme Müdürü Koray Özalp, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile çok sayıda madenci katıldı.

Programda, grizu faciasında yaşamını yitiren 30 maden işçisi ile tüm maden şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Madenciler, facianın yaşandığı ocak önünde bir araya gelerek hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarını rahmetle andı.

Törende konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 16 yıl önce Karadon'da taşeron firmanın çalıştığı eksi 540 kotunda meydana gelen grizu faciasında 30 madencinin şehit olduğunu hatırlattı.

Maden sektöründe taşeronlaşmanın ciddi sorunlara yol açtığını ifade eden Yeşil, "Bugün taşeronun ve özelleştirme girişimlerinin sonucunda 30 maden işçimizi şehit verdiğimiz gündür. Karadon'da, Kozlu'da, Soma'da ve ülkemizin birçok noktasında taşeronlaşmanın acısını yaşadık. Bizler her daim bunun mücadelesini verdik ve vermeye devam ediyoruz" dedi.

Yaşanan acının unutulmadığını belirten Yeşil, iş sağlığı ve güvenliği konusunun madencilik sektöründe her zaman öncelik olması gerektiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarımızı ve yaşadığımız acıyı unutmuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği her zaman bizim önceliğimiz olmaya devam edecektir. Tüm maden şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

Karadon'da 17 Mayıs 2010 tarihinde meydana gelen grizu faciası, Türkiye madencilik tarihinin en büyük iş kazalarından biri olarak kayıtlara geçmiş, patlamada 30 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: ANKA

