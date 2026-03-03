Zonguldak'taki Grizu Faciasının 34. Yılında 263 Madenci Anıldı

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı madende 3 Mart 1992'de yaşanan ve 263 işçinin hayatını kaybettiği grizu faciasının 34. yılı dolayısıyla maden şehitleri için anma töreni yapıldı. Törende konuşan GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, "Her bir şehidimizin fedakarlığı ve emekleri, sadece ailelerinin değil, ülkemizin de hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Bizler, onların hatırasını yaşatmak ve maden camiasına miras bıraktıkları değerleri gelecek nesillere aktarmak için buradayız" dedi.

Zonguldak'ta 3 Mart 1992'de TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı madende meydana gelen grizu faciasının 34. yıl dönümünde maden şehitleri için anma töreni düzenlendi. Patlamanın yaşandığı Uzunmehmet Kuyubaşı maden ocağı önünde düzenlenen anma törenine Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ece, Kozlu Belediye Başkanı Altuğ Dökmeci, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile TTK ve GMİS yöneticileri katıldı. Törene ayrıca Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcı, Maden Şehitleri Aileleri Derneği Başkanı Rıza Kılıçarslan, siyasi parti ve meslek odalarının temsilcileri ile çok sayıda maden işçisi de hazır bulundu. .

GMİS Kozlu Şube Başkanı Dursun Başbakıcı, aradan geçen 34 yıla rağmen acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"263 madencimizi toprağa verdiğimiz o kara gün, Zonguldak'ın hafızasına silinmemek üzere kazınmıştır. O gün yerin yüzlerce metre altında ekmeği için çalışan emekçilerimizi kaybettik. Onların alın teri, bu ülkenin sanayisine, kalkınmasına ve aydınlığına güç katıyordu. Madencilik, karanlığın içinden aydınlığa uzanan bir emek mücadelesidir. Bizler, şehitlerimizin bizlere emanet ettiği bu onurlu mesleği sürdürürken onların hatırasını da yaşatıyoruz. 3 Mart 1992'de kaybettiğimiz kardeşlerimiz, alın terinin, dayanışmanın ve emeğin sembolü olarak hafızalarımızda yaşamaya devam edecektir."

Faciadan çıkarılması gereken dersler bulunduğunu vurgulayan Başbakıcı, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

"Tek bir madencimizin dahi burnunun kanamaması için gerekli tüm tedbirlerin eksiksiz uygulanması en büyük sorumluluğumuzdur. Teknolojinin ve bilimin imkanlarını en üst düzeyde kullanarak daha güvenli çalışma ortamları oluşturmak zorundayız. Bizler sendika olarak her zaman işçi sağlığı ve iş güvenliği konularının takipçisi olmaya devam edeceğiz. Her bir şehidimizin fedakarlığı ve emekleri, sadece ailelerinin değil, ülkemizin de hafızasında silinmez izler bırakmıştır. Bizler, onların hatırasını yaşatmak ve maden camiasına miras bıraktıkları değerleri gelecek nesillere aktarmak için buradayız. Şehitlerimizin ailelerine sabır ve güç diliyoruz; onların acısı, toplum olarak hepimizin ortak acısıdır."