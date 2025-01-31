Zonguldak'tan Yangın Sonrası Psikolojik Destek

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Zonguldak'ta psikologlar otel yangınında hayatını kaybedenler ve yaralılara, durumdan etkilenenlere psikolojik destek sunmaya hazır olduklarını açıkladılar.

Zonguldak Psikologlar Derneği, Kartalkaya'da meydana gelen yangın sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve baş sağlığı dilerken yaralananlara da acil şifalar diledi. Yaşanan olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, yaralılara ve durumdan etkilenenlere dernek olarak gönüllü psikolojik destek sunmaya hazır olduklarını kamuoyuna açıkladılar. Dernek tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gönüllü olarak psikolojik destek sunmak isteyen dernek üyesi psikologlarımız; Hava Orhan, İlayda Tanyıldız, İrem Çam, Nazlı Koç, Özge Durmuş, Zühre Kasap." - ZONGULDAK