Zonguldak Valiliği: Kafkametler enkazında kayıp mürettebata dair bulguya rastlanılmadı - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği: Kafkametler enkazında kayıp mürettebata dair bulguya rastlanılmadı

Zonguldak Valiliği: Kafkametler enkazında kayıp mürettebata dair bulguya rastlanılmadı

Zonguldak Valiliği, Kafkametler yük gemisinin enkazının çıkartılması çalışmalarında kayıp 7 mürettebata ilişkin bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

29.04.2024 17:36
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Zonguldak Valiliği, 163 gün önce askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Kafkametler'in enkazını çıkartılması çalışmalarında kayıp 7 mürettebatına ilişkin bir bulguya rastlanılmadığını açıkladı.

Rusya Temryuk limanından aldığı yükü 12 Türk mürettebatı ile İzmir'in Aliağa limanına götürmek üzere sefere çıkan Kafkametler adlı Türk Bayraklı yük gemisi; 19 Kasım 2023 günü olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı önünde demirledi.

Gemi, askeri mendireğe çarparak 10.24'te battı. Arama- kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 5 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı bulmaya yönelik çalışmalar 163. günde de aralıksız olarak devam etti. Arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Aras Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi'nce; kayıp denizcileri arama ve enkaz kaldırma faaliyeti devam ediyor.

"Kayıp denizcilere ilişkin bir bulguya rastlanılmadı"

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada geçen 26 Nisan günü enkazın yaşam mahalli iskele tarafının ikinci katında kırlangıç altından zincir geçilerek kesim işlemi gerçekleştirildiği, böylelikle geminin köprü üstü, kırlangıçlar ve direkleri kesilerek platform üzerine alındığı açıklandı. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, çıkarılan parça içerisinde kayıp denizcilere ilişkin bir bulguya rastlanılmadığı ifade edildi. Enkazın birinci parçasının (kıç) kıç ayna ve iskele tarafı poliple taranarak derinleştirildiği ve diğer parçalarının çıkarılma çalışmasının devam ettiği ifade edildi.

Arama çalışmaları gece gündüz devam ediyor

Açıklamada olay gününden bugüne kadar tüm imkanlar kullanılarak ilçe sahili bandında, liman içinde-dışında ve batık alanında karadan, denizden, havadan insan ve teknik ekiplerle tüm arama faaliyetlerinin yürütüldüğü; kayıp mürettebata dair herhangi bir emareye rastlanılmadığı kaydedildi.

Kıyı tarama çalışmaları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerin arama çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğü ifade edildi.

Kayıp mürettebatın bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili kurumların koordinasyon ve iş birliği ile devam ettiği; periyodik gerçekleştirilen istişare toplantıları ile yürütülen çalışmalar ile tüm ihtimallerin hassas bir şekilde değerlendirildiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valiliği: Kafkametler enkazında kayıp mürettebata dair bulguya rastlanılmadı - Son Dakika

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