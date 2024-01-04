Zonguldak Valiliği\'nde Vergi Denetim Uygulama Bürosunda Çalışan Sefer Ayyıldız İçin Helallik Alındı

Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama bürosunda çalışan ve hayatını kaybeden Sefer Ayyıldız için Valilik binası önünde helallik alındı.
Bir dönem Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Açık Kapı Şube Müdürü Güner Ayyıldız'ın eşi ve Vergi Denetim Uygulama bürosunda çalışan Sefer Ayyıldız kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Ayyıldız için bugün Valilik binası önünde helallik alındı. Valilik binası önündeki helallik törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daire müdürleri ve personeller katıldı.
Sefer Ayyıldız, öğle namazına müteakip Kozlu Azizye Camisinde kılınacak cenaze törenin ardından defnedilecek. - ZONGULDAK
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