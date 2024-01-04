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Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama Bürosunda Çalışan Sefer Ayyıldız İçin Helallik Alındı - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama Bürosunda Çalışan Sefer Ayyıldız İçin Helallik Alındı

Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama bürosunda çalışan Sefer Ayyıldız'ın hayatını kaybetmesi üzerine Valilik binası önünde helallik alındı. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daire müdürleri ve personellerin katıldığı helallik töreni düzenlendi. Sefer Ayyıldız'ın cenaze töreni ise öğle namazını müteakip Kozlu Azizye Camisinde yapılacak ve ardından defnedilecektir.

Zonguldak Valiliği\'nde Vergi Denetim Uygulama Bürosunda Çalışan Sefer Ayyıldız İçin Helallik Alındı
04.01.2024 - 12:08,
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Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama bürosunda çalışan ve hayatını kaybeden Sefer Ayyıldız için Valilik binası önünde helallik alındı.

Bir dönem Zonguldak Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüten Açık Kapı Şube Müdürü Güner Ayyıldız'ın eşi ve Vergi Denetim Uygulama bürosunda çalışan Sefer Ayyıldız kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ayyıldız için bugün Valilik binası önünde helallik alındı. Valilik binası önündeki helallik törenine Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, daire müdürleri ve personeller katıldı.

Sefer Ayyıldız, öğle namazına müteakip Kozlu Azizye Camisinde kılınacak cenaze törenin ardından defnedilecek. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak Valiliği'nde Vergi Denetim Uygulama Bürosunda Çalışan Sefer Ayyıldız İçin Helallik Alındı - Son Dakika
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