Zonguldak Valisi, koruyucu aileler ve devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, koruyucu aileler ve devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ile eşi Güney Hacıbektaşoğlu, koruyucu aileler ve devlet koruması altındaki çocuklarla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası konuşan Valimiz Hacıbektaşoğlu, "Koruyucu aileler, içinde sevgi dolu bir ortam sağlayarak çocuklarımızın hayatlarını olumlu yönde değiştiren ve toplumumuzun gelişimine önemli katkılar sunan kıymetli unsurlardır. Zonguldak'ımızdaki çocuklarımıza sıcak bir yuva sunarak toplumumuzun sosyal dokusunu güçlendiren ve geleceğe umutla bakmamızı sağlayan ailelerimize değerli katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, sevgi dolu desteklerini takdirle karşılıyorum. İftar soframızı, güzide ailelerimiz ve hem devletimizin hem de koruyucu ailelerimizin şefkatle kucak açtığı kıymetli çocuklarımızla bir araya gelerek paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK