Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini kabul etti - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini makamında temsil etti. Vali Hacıbektaşoğlu, 112 günü dolayısıyla yapılan kutlamada, Zonguldak'ta 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren acil çağrı merkezi personelini tebrik etti ve başarılar diledi.

12.02.2024 16:22
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini makamında temsil etti.

Tüm acil çağrı birimlerine tek bir numara ile ulaşılmasını sağlayan 112 acil çağrı numarasının farkındalığının arttırılması amacıyla her yıl 11 Şubat günü 112 günü olarak kutlanıyor. Bu çerçevede Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu; bu anlamlı gün dolayısıyla 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ile kurum temsilcilerini makamında kabul etti. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla görev yaparak Zonguldak'ta acil yardım çağrısında bulunan vatandaşlara en kısa sürede ulaşma gayretinde olan personeli tebrik etti, çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Cemal Kar ve kurum temsilcilerini kabul etti - Son Dakika


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