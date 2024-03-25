Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti - Son Dakika
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun\'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun ve beraberindeki heyeti, Kütüphanecilik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi almak için makamında ağırladı.

25.03.2024 17:58  Güncelleme: 17:59
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Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, Kütüphanecilik Haftası kapsamında Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kütüphanecilik Haftası" münasebetiyle Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, "Kütüphanecilik Haftası"nda yapılacak etkinlikler hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti - Son Dakika
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