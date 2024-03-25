Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun\'u Kütüphanecilik Haftası kapsamında kabul etti

Zonguldak Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, Kütüphanecilik Haftası kapsamında Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nu ziyaret etti.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Kütüphanecilik Haftası" münasebetiyle Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Kültür ve Turizm İl Müdürü Taner Dursun, "Kütüphanecilik Haftası"nda yapılacak etkinlikler hakkında Vali Hacıbektaşoğlu'na bilgi verdi. - ZONGULDAK
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Aydın'da 22 adayın yarıştığı Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en çok konuşulan adaylar Özlem Çerçioğlu ve Mustafa Savaş oldu. SONAR Araştırma Şirketi'nin açıkladığı sonuçlara göre Çerçioğlu'nun oy oranı yüzde 50.9, Savaş'ın oy oranı ise yüzde 32.6 olarak belirlendi.
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