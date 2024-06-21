Zonguldak Valisi, TCG Kilimli Gemisi Komutanlarını Kabul Etti

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TCG Kilimli Gemisi komutanlarını makamında kabul etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle Zonguldak Limanı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Kilimli gemisinin komutanları Deniz Üsteğmen Erkan Kolay ve Deniz Üsteğmen Oğuz Opak'ı makamında kabul etti. Vali Hacıbektaşoğlu, gemi komutanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zonguldak'ın kurtuluş mücadelesinde gösterilen kahramanlıkları paylaşarak ve TCG Kilimli'nin ziyaretçilere açılmasının önemine vurgu yaptı.

Deniz Üsteğmen Erkan Kolay ve Deniz Üsteğmen Oğuz Opak, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, gemi ve mürettebat hakkında bilgi verdi. TCG Kilimli'nin ziyaretçilere açık olduğu süre boyunca vatandaşların gemiyi ziyaret etmelerinin büyük bir ilgiyle karşılandığını belirttiler. - ZONGULDAK