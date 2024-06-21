Zonguldak Valisi, TCG Kilimli Gemisi Komutanlarını Kabul Etti - Son Dakika
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Zonguldak Valisi, TCG Kilimli Gemisi Komutanlarını Kabul Etti

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle TCG Kilimli gemisinin komutanlarını makamında kabul etti. Vali Hacıbektaşoğlu, gemi komutanlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Zonguldak'ın kurtuluş mücadelesindeki kahramanlıkları paylaştı ve TCG Kilimli'nin ziyaretçilere açılmasının önemini vurguladı. Komutanlar da Vali Hacıbektaşoğlu'na misafirperverlikleri için teşekkür ederek, gemi ve mürettebat hakkında bilgi verdi.

21.06.2024 12:37
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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, TCG Kilimli Gemisi komutanlarını makamında kabul etti.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı münasebetiyle Zonguldak Limanı'nda halkın ziyaretine açılan TCG Kilimli gemisinin komutanları Deniz Üsteğmen Erkan Kolay ve Deniz Üsteğmen Oğuz Opak'ı makamında kabul etti. Vali Hacıbektaşoğlu, gemi komutanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Zonguldak'ın kurtuluş mücadelesinde gösterilen kahramanlıkları paylaşarak ve TCG Kilimli'nin ziyaretçilere açılmasının önemine vurgu yaptı.

Deniz Üsteğmen Erkan Kolay ve Deniz Üsteğmen Oğuz Opak, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Vali Hacıbektaşoğlu'na teşekkür ederek, gemi ve mürettebat hakkında bilgi verdi. TCG Kilimli'nin ziyaretçilere açık olduğu süre boyunca vatandaşların gemiyi ziyaret etmelerinin büyük bir ilgiyle karşılandığını belirttiler. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak, Savunma, Kültür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zonguldak Valisi, TCG Kilimli Gemisi Komutanlarını Kabul Etti - Son Dakika

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