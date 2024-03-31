Zonguldak Valisi ve Belediye Başkanı oy kullandı

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sandık başına giderek oy kullandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, oyunu eşi Ceyda Alan ile Fener İlkokulu'nda kullandı. 1123 nolu sandıkta oyunu kullanan Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada "31 Mart yerel seçimleri için bugün geldik vatandaşlık görevimizi yaptık. İnşallah Zonguldak, memleketimiz için en hayırlısı olur. Biz her zaman en başından beri şunu dedik. Vatandaşımıza güveniyoruz. Zonguldak'ın kazandığı bir seçim olacaktır. Zonguldak ve ülkemize hayırlı uğurlu olur" dedi.

Eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile Fener Lisesi'ne gelen Vali Osman Hacıbektaşoğlu da 1218 nolu sandıkta oyunu kullandı. Hacıbektaşoğlu, "Zonguldak'ta en başından beri çok büyük olgunlukla seçim kampanyası yürütüldü. Öncelikle milletvekillerimize, il başkanlarına, siyasetçilerimize, adaylarımıza çok teşekkür ederiz. Medeni bir kampanya yürütüldü. Ufak tefek olaylar oldu tabii. Hemen kendi il yönetimleri, milletvekilleri bunları tatlıya bağlandı. Seçim kurulları, adliyeye, polise intikal etmeden çözüldü. Bu sabah Karadeniz Ereğli'de belediye meclis üyesi arkadaşımız kalp krizi geçirerek vefat etti. Aynı zamanda bina sorumlusuydu. Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye meclis üyesi adayı aynı zamanda bina sorumlusuydu. Hayat tabii, ölüm nerede nasıl gelecek bilemiyoruz. Ailesine baş sağlığı diliyorum" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK