BEUN Aşçılık Programı Öğrencisi Çakmak\'tan Türkiye Şampiyonluğu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencisi Eren Çakmak, "Mutfakta Dönüşüm Var-Lezzetlerin Sıfırıncı Noktası" sloganıyla düzenlenen Ulusal Sıfır Atık Yemek Yarışması'nda, Türkiye birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Kayseri Üniversitesi ve Talas Belediyesi iş birliğinde sıfır atık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen, üniversiteler arası Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık programlarını kapsayan yemek yarışması düzenlendi. Toplamda 14 üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencilerinin katıldığı yemek yarışmasında, 9 öğrenci finale kalarak kıyasıya mücadele etti. Finale kalan tek ön lisans öğrencisi olma başarısını gösteren Eren Çakmak; sergilediği özgün yaklaşım ve sürdürülebilir mutfak vizyonuyla jüriyi etkiledi. Çakmak, şampiyonluk kürsüsüne adını yazdırarak, 30 bin TL'nin ve kupanın sahibi olup ödülünü Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın elinden aldı.

Gıda israfını önleyen, yerel ve mevsimsel ürünleri önceleyen, atık oluşumunu en aza indiren özgün ana yemek tariflerinin yer aldığı yarışmanın final etabı, Dr. Makbule Çıkrıkçıoğlu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Uygulama Mutfağında gerçekleştirildi. BEUN Gastronomi Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Dr. Sercan Kadam koordinatörlüğünde yarışmaya hazırlanan Eren Çakmak, "Yoktan Var Oluş" adını verdiği tabağıyla sıfır atık felsefesini gastronomik bir sanat eserine dönüştürdü.

Çakmak'ın tabağında; bayat Devrek köy ekmeklerinden hazırlanan "Portakallı Çıtır"; balık kılçıkları ve atık Devrek kireni posasından elde edilen "Devrek Kiren Sosu" ve sebze kabuklarından oluşturulan yatak üzerinde sunulan "Deniz Levreği Izgara" yer aldı. Doğaya saygı, yerel ürünlere bağlılık ve yenilikçi mutfak tekniklerini bir araya getiren bu özgün sunum, jüri üyelerinden tam not aldı.

Elde edilen başarıda BEUN'un farklı akademik birimlerinin iş birliği de dikkat çekti. Yarışmada kullanılan özel sunum tabağı, Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakcı Meslek Yüksekokulu Mimari ve Dekoratif Sanatlar Programı tarafından atık materyallerin değerlendirilmesiyle tasarlanarak projeye estetik ve çevreci bir boyut kazandırdı.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri dile getirdi:

"Kıymetli öğrencimiz Eren Çakmak'ın böylesine anlamlı, vizyoner ve toplumsal farkındalık yönü yüksek bir yarışmada Türkiye birincisi olması, üniversitemiz adına büyük bir gurur ve mutluluk vesilesidir. Bu önemli başarı, öğrencimizin üstün gayreti ile disiplinli çalışmanın, nitelikli eğitimin ve güçlü akademik rehberliğin bir sonucudur. Bu başarıyı; akademisyenlerimizin yenilikçi bakış açılarının, uygulamalı eğitim anlayışının ve sürdürülebilirlik odaklı vizyonunun güçlü bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Öğrencimizin yöremize özgü coğrafi işaretli Devrek kirenini böylesine prestijli bir platformda özgün bir yorumla sunarak birincilik elde etmesi, yerel değerlerimizin evrensel bir dile dönüşebileceğinin en somut göstergelerinden biridir. Yerel ürünlerimizin ve kültürel mirasımızın yükseköğretim kurumları aracılığıyla ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması; hem bu değerlerin korunması hem de ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sunması bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu tür başarılar, şehrimizin sahip olduğu zenginliklerin bilim, sanat ve estetik anlayışla buluştuğunda nasıl güçlü bir etki oluşturduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu vesileyle, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen başta Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa Hocam olmak üzere kıymetli Kayseri Üniversitesi ailesine ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile değerli Talas Belediyesi ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gurur verici başarının mimarı olan değerli öğrencimiz Eren Çakmak'ı yürekten tebrik ediyor; öğrenim ve meslek hayatında üstün muvaffakiyetler diliyorum. Sevgili öğrencimizin yetişmesinde ve bu gurur verici başarıyı elde etmesinde büyük emekleri bulunan Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı akademisyenlerimize ve özellikle öğrencimizi bu önemli organizasyona titizlikle hazırlayan Öğr. Gör. Dr. Sercan Kadam'a teşekkür ediyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak öğrencilerimizin her alanda en iyi şekilde yetişmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." - ZONGULDAK