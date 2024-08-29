Zurnazen Festivali Fethiye'de tamamlandı - Son Dakika
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Zurnazen Festivali Fethiye'de tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye'de sona erdi. Festivalde birbirinden değerli zurna sanatçıları sahne aldı ve Tayvanlı müzisyen Huang Ya-Nung'un performansı büyük ilgi gördü. Festival, Suzan Kardeş'in konseriyle son buldu.

29.08.2024 23:27
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Zurnazen Festivali Fethiye'de tamamlandı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Uluslararası Zurnazen Festivali Fethiye'de tamamlandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen Zurnazen Festivali Beşkaza Meydanı'nda sona erdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi'nin işbirliğinde gerçekleşen festival, dolu dolu geçti. Birbirinden değerli zurna sanatçılarının sahne aldığı festivalin sanat yönetmenliğini Eray İnal yaptı. Bölge halkı tarafından büyük ilgi gören festivalde, Tayvanlı müzisyen Huang Ya-Nung'un performansı büyük alkış aldı. Festival oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş'in gerçekleştirdiği konserle son buldu. Festivale çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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