Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde babanın hayatını kaybettiği, oğlunun ise yaralandığı arazi kavgasının görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, geçen hafta Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Oktay (44) ve oğlu Mahmut Oktay (19) bahçede fıstık budadıkları sırada aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan şahısların saldırısına uğradı. Bahçeye giden şahsılar ile baba ve oğul arasında kavga çıktı. Kazma, kürek ve silahların kullanıldığı kavgada baba Kenan Oktay kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken oğlu ise yaralandı.
Kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Babanın öldüğü, oğlunun ise yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. İddiaya göre mahalle içerisinde toplanan şahıslar, daha sonra tarlayı bastı. Tarlada çıkan kavga ise saniye saniye kameraya yansıdı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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