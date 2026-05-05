1 Mayıs'ta İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

1 Mayıs'ta İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Arttı

1 Mayıs\'ta İstanbul\'da Güvenlik Önlemleri Arttı
05.05.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 1 Mayıs kutlamalarında 35 bin kamera ve dronlarla güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında güvenlik önlemleri alınırken, il genelinde geniş çaplı denetim ve izleme faaliyetleri gerçekleştirildi. İstanbul Emniyeti, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre 35 bin kamerayla saniye saniye izleme yapıyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşları tarafından kutlanıyor. İstanbul genelinde hem karadan hem havadan sürdürülen güvenlik uygulamalarında, dron kameraları da aktif olarak kullanılıyor. Kritik noktalar başta olmak üzere birçok bölgede yapılan izlemelerde, olumsuzluk tespit edilmesi durumunda ekiplerin anında müdahale ettiği aktarıldı. İstanbul'da güvenlik tedbirlerini yerinde takip eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte çalışmaları anlık olarak izledi. Güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasıyla kent genelinde herhangi bir aksaklığa izin verilmemesi hedeflenirken, İstanbul'un güvenlik faaliyetleri gazeteciler tarafından da dakika dakika izlendi. İstanbul Emniyeti, KGYS'ye entegre 35 bin kamerayla yaşanabilecek muhtemel taşkınlık ve olaylara anında müdahale için saniye saniye izleme yapıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 1 Mayıs'ta İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:22:42. #7.12#
SON DAKİKA: 1 Mayıs'ta İstanbul'da Güvenlik Önlemleri Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.