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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 52 şüpheliye tutuklama talebi

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık yaparak polise mukavemet göstermekten gözaltına alınan 65 şüpheliden 52'si, tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkaran ve taş, sopa, demir çubuklarla polislere mukavemet gösteren şüpheliler tespit edilerek gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 65 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

52 şüpheliye tutuklama talebi

Burada savcılıkta ifade veren şüphelilerden 52'si, '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnme' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 13 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.