1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislerimize taşlı sopalı saldırıda bulunan 29 şüphelinin bugün yakalandığını açıkladı. Operasyonlar devam ediyor ve saldırıya karışan diğer kişilerin de yakalanması hedefleniyor. Bakan Yerlikaya, saldırganları adalete teslim edeceklerini belirtti.

03.05.2024 12:33  Güncelleme: 12:36
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1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'da 1 Mayıs günü taşkınlık çıkaran kişilere yönelik "Gereği Yapıldı -13" operasyonun gerçekleştirildiğini belirterek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da Taksim Meydanına çıkmak için Saraçhane Meydanında toplanan ve polislerimize taşlı sopalı saldırıda ve fiziki müdahalede bulunan 29 şüpheli olaydan sonra kaçtıkları adreslerde bugün yakalandı" ifadesini kullandı.

"Polislerimize saldıranları adalete teslim edeceğiz"

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişilerinde yakalanmasına yönelik operasyonların devam ettiğine dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıran 29 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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