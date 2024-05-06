1 Mayıs'ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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1 Mayıs'ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olayların ardından gerçekleşen tutuklamalara tepki amacıyla Eskişehir'de yapılan basın açıklamasına katılan ve kanuna aykırı slogan attığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attığı belirlendi.

06.05.2024 22:12
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1 Mayıs'ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR - 1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olayların ardından gerçekleşen tutuklamalara tepki amacıyla Eskişehir'de yapılan basın açıklamasına katılarak kanuna aykırı slogan attığı gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, farklı toplulukların gençlik birimlerinin temsilcilerinin yer aldığı 'Gençlik Örgütleri' ismindeki topluluk, Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi'nde bir araya gelerek 1 Mayıs'ta İstanbul'da çıkan olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklaması esnasında, 'Devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı mahiyette' slogan attığı belirlenen 5 şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği çalışma sonucunda M.Y., S.A.K, C.L., A.S. ve D.T. isimli 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, 1 Mayıs, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 Mayıs'ta olaylar sonucu gerçekleşen tutuklamalara tepki gösteren 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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