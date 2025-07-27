1 Yaşındaki Bebek Balkon Demirlerine Sıkıştı

Adıyaman'da, 1 yaşındaki bebek evlerinin balkon demirleri arasına kafasını sıkıştırdı. Ailenin müdahaleleri yetersiz kalınca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 1 yaşındaki kızları Ela G., evlerinin balkonunda oynarken kafasını demir korkuluklar arasına sıkıştırdı. Küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkaramayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekiplerinden Doktor Gaffari Özkara, sağlık personelleri Adem Özbek ve Fevzi Güneş tarafından yapılan dikkatli ve titiz müdahale sonucunda Ela G., demirlerden zarar görmeden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk kontrolleri yapılan küçük çocuk herhangi bir sağlık sorunu olmaması üzerine ailesine teslim edildi. - ADIYAMAN