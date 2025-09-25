Yerde bulduğu maraş otunu yutan bebek hastanelik oldu - Son Dakika
Yerde bulduğu maraş otunu yutan bebek hastanelik oldu

25.09.2025 14:26
Bursa'da babasına ait olan ve yerde bulduğu maraş otunu yanlışlıkla yutan 1 yaşındaki Elisa bebek hastanelik oldu. Fenalaşan bebek ilk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde, 1 yaşındaki Elisa D. bebek, yerde babası Kürşat D'ye ait maraş otu buldu.

MARAŞ OTU YUTAN BEBEK FENALAŞTI

Otu eline alan ve yanlışlıkla yutan bebek aniden fenalaştı. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan bebek ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebek ilk tedavisinin ardından çocuk servisine yatırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

MARAŞ OTU NEDİR?

Diğer tütün ürünlerine kıyasla yoğun nikotin içeriğine sahip olan maraş otu, kısa sürede güçlü bir uyarıcı etki gösterir. Bağımlılık riski oldukça yüksek olan maraş otu, ağız ve diş sağlığına zarar verir ve hatta uzun vadede ciddi hastalıklara yol açabilir. Bu nedenle sağlık açısından oldukça riskli bir alışkanlık olarak kabul edilir.

Kaynak: İHA

