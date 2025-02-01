Kocaeli'nde çatıda 10 gündür mahsur kalan kedi, AKUT ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Dünya Bankası Konutları'nın çatı katında bir kedi mahsur kaldı. 10 gündür gelen kedi sesinden şüphelenen bina sakinleri, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kocaeli ekibi adrese geldi. Ekiplerin çalışması neticesinde kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi. - KOCAELİ
Son Dakika › 3.Sayfa › 10 Gün Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı - Son Dakika
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