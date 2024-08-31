10 Katlı Bina Kontrollü Olarak Yıkıldı

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10 katlı binanın yerle bir olduğu anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrollü olarak yıkılan 10 katlı binanın yerle bir olma anını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bulunan 10 katlı apartmanda iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yerle bir olma anı ise kameralara yansıdı. 10 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Sorunsuz bir şekilde gerçekleşen yıkılma anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.