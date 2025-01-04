10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu - Son Dakika
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10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu

10 yaşındaki çocuk TikTok\'taki akımın kurbanı oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta izlediği kolonya yakma akımı videolarını deneyerek kendini yaktı ve 10 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

04.01.2025 19:09
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İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok'taki kolonya videosu akımını denerken feci şekilde can verdi.

ÜZERİNE KOLONYA DÖKÜP ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

16 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Bornova, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, İzmir, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 10 yaşındaki çocuk TikTok'taki akımın kurbanı oldu - Son Dakika

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