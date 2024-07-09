100 metreden aşağıya uçtular, karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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100 metreden aşağıya uçtular, karı-koca hayatını kaybetti

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Antalya'da 100 metrelik uçurumdan aşağı uçan hafif ticari araçta bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle ekipler yaşlı çiftin cenazelerini hazırlanan düzenekle çıkarttı.

09.07.2024 09:36  Güncelleme: 09:46
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100 metreden aşağıya uçtular, karı-koca hayatını kaybetti

Yakınlarının ulaşamadığı karı-kocanın uçurumda cansız bedenleri bulundu

ANTALYA - Antalya'da 100 metrelik uçurumdan aşağı uçan hafif ticari araçta bulunan yaşlı çift hayatını kaybetti. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle ekipler yaşlı çiftin cenazelerini hazırlanan düzenekle çıkarttı

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir süredir Ramazan ve Emine Acar çiftine ulaşamadıklarını belirten yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını belirtmeleri üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Köylülerin de katıldığı arama çalışması sonucu Ramazan Acar'ın kullandığı 07 BAS 868 plakalı hafif ticari araç Gebece-Mahrumçalı yolu üzerinde eski değirmen mevkiinde uçurumda bulundu.

Güçlükle ulaşıldı

Acar'ın kullandığı aracın yaklaşık 100 metrelik sarp kayalıkların bulunduğu uçuruma düştüğünü belirleyen köylüler ve jandarma ekipleri araca güçlükle ulaştı. Yapılan kontrollerde araç sürücüsü Ramazan Acar ve eşi Emine Acar'ın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Olay Yeri İnceleme, Trafik, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

Muhtar yol kenarına korkuluk istedi

Aracın uçtuğu yerin sarp kayalık olması nedeniyle aracın bulunduğu yere güçlükle ulaşan itfaiye, jandarma ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından hazırlanan düzenekle yaşlı çiftin cansız bedenleri kayalıklardan yola çıkarıldı. Bu yoldan köylülerinin yaylalara, Mahrumçalı mahallesine gittiklerini belirten Gebece Muhtarı Hasan Topaca "bu yolda her yıl 3-5 tane ölümlü kaza yaşanmakta. Bugünde 2 büyüğümüzü kaybettik. Bu kazalar son bulsun başka canlar yanmasın istiyoruz. Acilen bu yolun uçurum tarafına korkuluk yapılmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 100 metreden aşağıya uçtular, karı-koca hayatını kaybetti - Son Dakika

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