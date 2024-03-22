115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika
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115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve çalıntı eşyalar ele geçirildi.

22.03.2024 14:04  Güncelleme: 14:06
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115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından 13 adreste torbacılara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 3 ay süren çalışmalar kapsamında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 ekip ve 115 personelin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda 11 şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 29 gram uyuşturucu madde, 79 adet sentetik hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet tüfek, 2 adet tabanca, 5 adet tabanca fişeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 4 adet çalıntı bilgisayar laptop, 37 adet çalıntı telefon, 6 adet çalıntı tablet, 2 adet çalıntı oto teybi, 14 adet bıçak, 3 adet çalıntı hoparlör ve 2 adet çalıntı keman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama
Kaynak: İHA

Kayseri, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 115 polisin katıldığı torbacı operasyonunda 10 tutuklama - Son Dakika

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