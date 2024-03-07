Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde telefonla oynayan 12 yaşındaki Mohit Ahire, bulunduğu ofise leoparın girdiğini görünce soğukkanlılıkla leoparın arkasından kapıyı kapatarak kaçtı.
Hindistan'da 12 yaşındaki bir çocuğun leopara karşı soğukkanlı tavırları büyük alkış aldı. Maharashtra eyaletinde bir düğün salonunun ofisinde şarjdaki telefonuyla oyun oynayan Mohit Ahire, ofise leoparın girdiğini gördü. Leoparın içeriye girmesi karşısında soğukkanlılığını koruyan Ahire, hemen telefonunu alıp ofisten çıkarak kapıyı leoparın arkasından kapattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ahire'nin sakin ve hızlı hareketleri dikkat çekti. Olay yerine gelen ekiplerin daha sonra leoparı sakinleştirerek ormana bıraktığı belirtildi. - YENİ DELHİ
Son Dakika › 3.Sayfa › 12 yaşındaki çocuk leoparın ofise girmesini engelledi - Son Dakika
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şahıs yakalandı. Operasyonda 11,40 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 38,6 gram metamfetamin, 1,56 gram esrar, 1,14 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı ile mücadele kararlılıkla devam edecektir.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüpheli bir motosiklet sürücüsünün üst aramasında 100'lük banknot şeklinde 70 adet sahte dolar bulundu. Y.D. isimli şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 37 yıl önce PKK'lılar tarafından şehit edilen 6'sı çocuk 8 kişi için anma töreni yapıldı. Törende konuşan yetkililer, terör örgütü PKK'nın bölgeye verdiği zararı vurgulayarak, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.B, O.B, H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, terörle mücadele, suçla mücadele, narkotik operasyonları ve göçmen kaçakçılığı gibi konularda yapılan çalışmaları anlattı ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayda 1 adet tabanca, 2 şarjör ve 33 mermi ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?