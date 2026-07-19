Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu - Son Dakika
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Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu

Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu
19.07.2026 10:31
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Mardin'in Mazıdağı ilçesinde misafir olarak bulunduğu evin damında uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu, henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi sürerken, olayın aydınlatılması için jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde misafir olarak bulunduğu evin damında uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu, nereden ateşlendiği henüz belirlenemeyen silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

MERMİ DAMDA UYUYAN ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Ulutaş Mahallesi'nin Karadal mezrasında meydana geldi. Kızıltepe ilçesinden ailesiyle birlikte akrabalarına misafir olarak gelen 12 yaşındaki kız çocuğu, sabah saatlerinde evin damında uyuduğu sırada silahla vuruldu.

Henüz kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen silahtan çıkan mermi, küçük kızın vücuduna isabet etti.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Mazıdağı Devlet Hastanesi'nde yapılan yaralı çocuk, daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olayın nasıl meydana geldiğinin ve silahın kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Damda uyuyan 12 yaşındaki kız çocuğu silahla vuruldu - Son Dakika

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