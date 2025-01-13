12 Yıl Aranan Hırsız Güvenlik Kamerasına Tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

12 Yıl Aranan Hırsız Güvenlik Kamerasına Tırmandı

12 Yıl Aranan Hırsız Güvenlik Kamerasına Tırmandı

30 yıl hapis cezası olan hırsız Ardahan'da yakalandı. Paraları alıp kaçarken güvenlik kayıtları ortaya çıktı.

13.01.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ardahan'da bir iş yerine girip yakalanmamak için güvenlik kamerasına tırmanan çelik kasa hırsızı, 12 yıldır aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı çıktı. Hırsızın güvenlik kamerasını çevirdiği anlar saniye saniye kayda yansırken, o şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranan ve 12 yıldır kayıplara karışan G.D., Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp ardından Ardahan'a geldi. Burada bir iş yerindeki çelik kasayı patlatmak için giren şüpheli, güvenlik kamerasına tırmanıp açıyı değiştirdi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken, şüpheli patlattığı kasadan paraları alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. 18 saatlik kamera çalışması yapan polis, şüphelinin saklandığı yere operasyon düzenledi. 83 bin lira para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve 2 arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. il Emniyet Müdürlüğü, suçlulara fırsat vermemek için 'huzur' ve güven için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, Hırsızlık, Güvenlik, ardahan, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 12 Yıl Aranan Hırsız Güvenlik Kamerasına Tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:45:34. #1.12#
SON DAKİKA: 12 Yıl Aranan Hırsız Güvenlik Kamerasına Tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.