Düzce'de gündüz vakti yaşanan silahlı saldırı, sokak ortasında dehşet saçtı. 12 yıl boyunca cezaevinde yatan ve 2 ay önce tahliye edilen Y.T., yıllar önceki kan davası nedeniyle husumetli olduğu Ahmet Karabulut'u silahla vurarak öldürdü.
Cinayet anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Y.T.'nin sokakta Karabulut'a yaklaşarak silahını ateşlediği ve ardından olay yerinden uzaklaştığı anlar açıkça görülüyor.
3 farklı ticari taksiye binip Düzce'den çıkmaya çalışan zanlı son olarak Anadolu Otoyolu'nda yol üzerinde bulunan bir tesise girdi. Taksici durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirip bölgeden ayrılırken, tesiste geniş kapsamlı arama başlatıldı. Bölgede bulunan tüm araçların didik didik arandığı cinayet zanlısı saklandığı tuvalette olayı gerçekleştirdiği silah ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika › 3.Sayfa › 12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü - Son Dakika
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