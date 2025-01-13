12 Yıldır Aranan Hırsız Yakalandı

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12 yıldır aranıyordu: Örümcek adam gibi girdiği dükkandan çelik kasa soyarken önce kameralara sonra polise yakalandı

Çelik kasa hırsızı kamerada Şehir şehir gezip soygun yapan şüpheli 12 yıl sonra Ardahan'da yakalandı

Güvenlik kamerasını çevirip çelik kasa patlattı, polisin iz sürdüğü şüpheli 30 yıl hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı

ARDAHAN - Ardahan'da bir iş yerine girip yakalanmamak için güvenlik kamerasına tırmanan çelik kasa hırsızı, 12 yıldır aranan ve 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı çıktı. Hırsızın güvenlik kamerasını çevirdiği anlar saniye saniye kayda yansırken, o şüpheli 24 saat geçmeden yakalandı.

30 yıl hapis cezasıyla aranan ve 12 yıldır kayıplara karışan G.D., Kocaeli, Tekirdağ, Kahramanmaraş'ta soygun yapıp ardından Ardahan'a geldi. Burada bir işyerindeki çelik kasayı patlatmak için giren şüpheli, güvenlik kamerasına tırmanıp açıyı değiştirdi. O anlar saniye saniye kayıtlara geçerken, şüpheli patlattığı kasadan paraları alıp kayıplara karıştı. İhbar üzerine Ardahan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler geniş çaplı çalışma başlattı. 18 saatlik kamera çalışması yapan polis, şüphelinin saklandığı yere operasyon düzenledi. 83 bin lira para ve çok sayıda mermi ile firari hükümlü G.D. ve 2 arkadaşı kenti terk etmek üzereyken yakalandı.

3 şüpheliden 2'si tutuklandı

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 3 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. il Emniyet Müdürlüğü, suçlulara fırsat vermemek için 'huzur' ve güven için çalışmaların devam edeceğini bildirdi.