13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli tutuklandı

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13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 49 şüpheli tutuklandı
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Osmaniye merkezli 13 ilde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin yaklaşık 6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlenirken, banka, ödeme kuruluşu ve kripto para hesaplarına el konuldu.

Osmaniye merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 62 şüpheliden 49'u tutuklandı. "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod adlarını kullanan şüphelilerin yaklaşık 6 milyar TL'lik işlem hacmine ulaştığı belirlendi.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda Osmaniye merkezli; Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Antalya, Malatya, Balıkesir, Elazığ, Ankara, İstanbul, Tekirdağ ve Muş'ta 62 şüpheliye yönelik Özel Harekat destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK verileri doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarında toplam 5 milyar 972 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesapları ile kripto para borsalarındaki hesaplarına el konuldu.

Havuzlu rezidans ve lüks araçlarla göz boyayıp banka hesaplarını kiraladılar

Soruşturma kapsamında şüphelilerin "sistem evi" olarak kullandıkları adreslerde 24 saat vardiyalı çalıştıkları, para transferlerini anlık olarak deftere kaydettikleri ve kendi aralarında "Pikachu", "Ronaldo" ve "Escobar" kod isimleri kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin ayrıca lüks araçlar ve havuzlu rezidanslar kiralayarak, iş kurma ve para kazanma vaadiyle maddi durumu kötü kişilerin banka hesaplarını belirli ücretler karşılığında kiraladığı ve bu hesapları yasa dışı bahis para trafiğinde kullandığı tespit edildi.

Operasyonda gözaltına alınan 62 şüpheliden 49'u çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 13 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
TutuklamaOsmaniye3. SayfaGüncelBankaSuçSon Dakika

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