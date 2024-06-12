13 Yaşındaki Kız Annesini Darp Ederek Rehin Aldı, İntihara Kalkıştı

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13 yaşındaki kız annesini darp ederek rehin aldı, intihara kalkıştı

Yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan anne dakikalarca yardım bekledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 13 yaşındaki kız rehin aldığı annesini darp ederek rehin aldı. Ekipler kalkanla eve girip anneyi kurtardı.

Karadeniz Ereğli ilçesinde mental rahatsızlıkları bulunan 13 yaşındaki Tuanna D., evde annesi Gönül D. ve babannesini evde rehin aldı. Babannesi olayın ilk anında çevredekilerin yardımıyla evden çıkartılarak kurtarıldı. Annesini rehin alan Tuanna D. annesine evde şiddet uygulayarak kısa süre baygınlık geçirmesine sebep oldu. İntihara da kalkışan Tuanna D. evdeki eşyaları pencereden attı. Bu sırada ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği durdurdu.

Yaklaşık 1.5 saat boyunca yapılan ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler kalkan yardımıyla eve girmeyi başardı.

Tuanna D. etkisiz hale getirilirken yüzü morluk ve şişlikler içinde kalan annesi ile birlikte hastaneyi kaldırıldı.